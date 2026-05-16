Nuoto la Hidro Sport conquista 20 medaglie e il podio a Livorno

La squadra di nuoto Hidro Sport ha ottenuto un totale di 20 medaglie, inclusi tre ori, a Livorno. Nonostante l’assenza di cinque dei suoi principali leader, gli atleti sono riusciti comunque a salire sul podio in diverse discipline. Tra coloro che hanno conquistato le medaglie d’oro ci sono atleti che hanno gareggiato nelle staffette e nelle competizioni individuali. La manifestazione ha visto anche altre medaglie di argento e bronzo, con i risultati complessivi che hanno contribuito a un buon piazzamento generale.

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? Punti chiave Come ha fatto la squadra a vincere senza i cinque leader?. Chi sono gli atleti che hanno conquistato i tre ori?. Quale nuovo record regionale è stato stabilito in piscina?. Perché il medagliere della Hidro Sport è così ricco?.? In Breve Medagliere composto da 3 ori, 7 argenti e 10 bronzi tra 9 e 10 maggio.. Assenza di cinque atleti chiave impegnati ad Atene per la rappresentativa regionale FIN Molise.. Francesco Marra stabilisce nuovo record regionale assoluto nei 1500 stile con 16'49"65.. Giuseppe Spedalieri conquista tre medaglie d'oro nelle specialità misti e rana.. La squadra giallo-blu della Hidro Sport ha conquistato il terzo posto al Memorial Andrea Matteucci a Livorno, portando a casa ben 20 medaglie tra sabato 9 e domenica 10 maggio alla piscina Camalich. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuoto, la Hidro Sport conquista 20 medaglie e il podio a Livorno ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Criteria Nuoto: la Hidro Sport brilla con i record di MuccittoTra il 26 marzo e il 2 aprile, lo Stadio del Nuoto di Riccione ha ospitato i Criteria Nazionali Giovanili BPER in vasca corta, un palcoscenico dove... Hidro Sport: 35 medaglie ai Regionali, trionfo giallo-bluIl 29 marzo, presso l’impianto di Campodipietra, la società Hidro Sport ha trasformato i Campionati Regionali Primaverili Lifesaving in una vetrina... Nuoto, quattro molisani staccano il pass per campionati italianiOttimi risultati per la società Hidro Sport di Campobasso al 'Trofeo nuoto Riccione' con quattro nuotatori che staccano il pass per i Campionati Italiani. In grande evidenza Giovanna Muccitto che ... ansa.it Nuoto, 20 anni di attività per la 'Hidro Sport' di CampobassoVenti anni di attività condivisi sul palco insieme a tecnici, atleti e famiglie. Un traguardo importante per la società di nuoto 'Hidro Sport' di Campobasso che ha celebrato questo evento nel corso ... ansa.it