Novità golosa a Trento | arriva Brunch Republic

Da trentotoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Trento, il 23 maggio, si apre una nuova proposta dedicata agli appassionati di cibo e alle novità gastronomiche. La data segna l’inaugurazione di un locale chiamato Brunch Republic, che si rivolge a chi cerca un’esperienza diversa nel mondo del brunch e delle colazioni. La notizia interessa sia i residenti che i visitatori, offrendo un’opportunità per scoprire un nuovo punto di riferimento per chi ama le proposte culinarie innovative. La giornata promette di essere un’occasione per conoscere questa nuova realtà in città.

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I food lovers trentini e gli amanti delle golosità più trendy, ma anche semplicemente coloro che sono curiosi di provare qualcosa di nuovo, si devono segnare questa data: sabato 23 maggio. In quell’occasione, in via Verdi 19 a Trento, aprirà il nuovo store di Brunch Republic.Tutto sold out per. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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