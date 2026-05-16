Novità golosa a Trento | arriva Brunch Republic
A Trento, il 23 maggio, si apre una nuova proposta dedicata agli appassionati di cibo e alle novità gastronomiche. La data segna l’inaugurazione di un locale chiamato Brunch Republic, che si rivolge a chi cerca un’esperienza diversa nel mondo del brunch e delle colazioni. La notizia interessa sia i residenti che i visitatori, offrendo un’opportunità per scoprire un nuovo punto di riferimento per chi ama le proposte culinarie innovative. La giornata promette di essere un’occasione per conoscere questa nuova realtà in città.
I food lovers trentini e gli amanti delle golosità più trendy, ma anche semplicemente coloro che sono curiosi di provare qualcosa di nuovo, si devono segnare questa data: sabato 23 maggio. In quell’occasione, in via Verdi 19 a Trento, aprirà il nuovo store di Brunch Republic.Tutto sold out per. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: La Pasticceria Amato introduce frutta realistica a Torre del Greco: scopri questa novità golosa!
FC 26 Nuova Evoluzione: Brunch di compleanno (Birthday Brunch)Questa Evoluzione è un vero e proprio regalo per gli attaccanti del Tour Mondiale.