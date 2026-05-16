Oggi si arriva al quarto giorno della novena dedicata a Santa Rita da Cascia, riconosciuta come protettrice dei casi complicati. In questa tappa si riflette sulla testimonianza di carità della santa, un esempio di dedizione agli altri. Si invita a superare le incertezze quotidiane e a impegnarsi nel compiere il bene con sincerità e spirito cristiano. La preghiera si concentra sulla richiesta di forza e di guida per affrontare le sfide più difficili.

Nel quarto giorno guardiamo a Santa di Cascia nel testimoniare la carità, vinciamo le nostre incertezze quotidiane per imparare a operare sempre il bene con autentico spirito cristiano. Nel quarto giorno della Novena a Santa Rita da Cascia, guardiamo al suo straordinario coraggio e alla sua costanza nell’imitare Gesù. Spesso frenati da pigrizie, incertezze e incoerenze, chiediamo oggi l’aiuto dell’avvocata dei casi impossibili per diventare custodi responsabili della nostra fede. Invochiamo la sua intercessione per saper affrontare le sfide quotidiane con autentico spirito cristiano, trasformando le nostre azioni in una lode al Padre. Ripercorriamo le principali tappe della sua vita, attraverso una sintesi offerta dal sito ufficiale del monastero di Santa Rita da Cascia: Rita Monaca tra il 1407 e il 1426. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Novena a Santa Rita da Cascia, avvocata dei casi impossibili: quarto giorno

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Novena a Santa Rita 8º Giorno Avvocata dei Casi Impossibili

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