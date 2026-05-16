Notte di terrore a Genova | due aggressioni nei vicoli due feriti
Nella notte a Genova si sono verificati due episodi di aggressione nei vicoli della città, con due persone rimaste ferite. Le forze dell'ordine stanno indagando sui dettagli delle aggressioni e stanno cercando di identificare i responsabili. Gli aggressori sono riusciti a fuggire dopo i colpi, e al momento sono ancora ricercati i complici che potrebbero aver partecipato agli attacchi. Le autorità stanno lavorando per ricostruire la sequenza degli eventi e per rintracciare gli autori.
?? Punti chiave Come sono riusciti gli aggressori a scappare dopo l'attacco? Chi sono i complici ancora ricercati dalle forze dell'ordine? Cosa è successo esattamente durante l'inseguimento in vico Casana? Perché le telecamere non hanno impedito le due rapine notturne??? In Breve Donna 36 anni ferita all'addome in vico Casana poco dopo la mezzanotte. Studente 21 anni colpito con spray in stradone Sant’Agostino alle 2:30. Un aggressore arrestato e indagini tramite telecamere in . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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