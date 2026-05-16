Nella notte tra giovedì e venerdì, due giovani sono stati feriti con un coltello in due distinti episodi avvenuti a Milano, tra via Tocqueville e piazzale Susa. Le forze dell’ordine stanno indagando per stabilire eventuali collegamenti tra le due aggressioni e identificare gli aggressori coinvolti. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità degli attacchi o sull’identità delle persone coinvolte. La polizia ha avviato le verifiche per chiarire quanto accaduto.

? Domande chiave Cosa lega l'aggressione in via Tocqueville a quella in piazzale Susa?. Chi sono gli aggressori che hanno colpito i due giovani?. Come sono riusciti i colpi a causare ferite così gravi?. Perché la polizia sospetta un possibile legame tra i due episodi?.? In Breve Aggressione ore 23:30 venerdì a piazzale Susa con ferito di 25 anni.. Vittima di via Tocqueville trasportata in codice giallo all'ospedale Fatebefratelli.. Ferito al polso in piazzale Susa ricoverato presso il Policlinico.. Polizia indaga su possibile legame tra gli episodi di sabato 16 maggio.. Due uomini sono finiti in ospedale a Milano dopo essere stati feriti con un’arma bianca durante la notte di sabato 16 maggio, tra via Tocqueville e piazzale Susa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Notte di sangue a Milano: due feriti con coltello tra Tocqueville e Susa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

«Ho perso due dita con i botti illegali di Capodanno: non fate come me»

Sullo stesso argomento

Notte di sangue tra Napoli e Giugliano: due feriti dopo gli agguatiDue episodi di violenza armata hanno scosso la tranquillità della notte tra il capoluogo partenopeo e l’area metropolitana, coinvolgendo due uomini...

Lite tra minorenni: in due feriti con un coltelloCi sarebbero motivazioni sentimentali alla base del litigio tra minorenni avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, 25 aprile, a Bacoli.

Notte di sangue a #Ponticelli: Antonio Musella, 51 anni, ucciso in un agguato a colpi di pistola nei pressi del Lotto 6. L’uomo, noto come o’ muccuso, è morto all’Ospedale del Mare dopo due ore di agonia. La pista principale seguita dagli investigatori è quell x.com

Vedere quanto sia spettacolare Quel’Thalas in Midnight, spero che considerino di aggiornare anche il background dei personaggi Elfi del Sangue. reddit

Strade di sangue a Forlì e Massa: tre giovani vite spezzate nella notte, una ragazza di PalermoUn risveglio drammatico ha scosso la comunità di Forlì, segnata da un gravissimo incidente stradale avvenuto poco prima della mezzanotte tra domenica e lunedì. Il bilancio è pesantissimo e parla […] ... blogsicilia.it

Notte di sangue a San Sisto. Tentano di investirlo con l’auto. Poi lo massacrano: giovane graveNotte di sangue a San Sisto, tra i palazzi di via Albinoni, nel parcheggio di fronte al supermercato. E prima ancora per le vie del quartiere, dove due auto, secondo quanto ricostruito, si sono ... lanazione.it