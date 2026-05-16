Notte all' addiaccio in via Emilia per il nuovo Swatch esplode la febbre per il Royal Pop

Nella notte, il negozio Swatch di via Emilia Centro è stato invaso da numerosi appassionati, nonostante le temperature rigide. La folla si è radunata in attesa dell'apertura, desiderosa di mettere le mani sul nuovo modello Royal Pop, un orologio che richiama gli anni ’80. La scena ha visto persone che si sono accalcate davanti al negozio, creando un clima di attesa e fermento tra chi voleva assicurarsi il prodotto prima degli altri.

Il negozio Swatch di via Emilia Centro preso d'assalto da appassionati, con temperature non proprio miti, disposti a tutto pur di accaparrarsi un orologio che sembrava quasi archiviato nei ricordi degli anni '80, ma questo per i non intenditori. Invece, è ancora attuale ed attesissimo, grazie. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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