Non cambiano mai | Decidiamo noi chi parla

Un filosofo e giurista ha recentemente illustrato la sua teoria su due forme di egemonia culturale. La prima, definita gramsciana, si svilupperebbe dal basso, coinvolgendo le persone comuni e le idee condivise. La seconda, invece, sarebbe di natura autoritaria, imposta dall’alto e associata a movimenti di destra. La distinzione tra queste due influenze si basa su come si diffondono e come vengono percepite nella società. Zagrebelsky ha anche sottolineato come alcune dinamiche culturali mantengano invariata la capacità di decidere chi può parlare.

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