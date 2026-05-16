Non cambiano mai | Decidiamo noi chi parla
Un filosofo e giurista ha recentemente illustrato la sua teoria su due forme di egemonia culturale. La prima, definita gramsciana, si svilupperebbe dal basso, coinvolgendo le persone comuni e le idee condivise. La seconda, invece, sarebbe di natura autoritaria, imposta dall’alto e associata a movimenti di destra. La distinzione tra queste due influenze si basa su come si diffondono e come vengono percepite nella società. Zagrebelsky ha anche sottolineato come alcune dinamiche culturali mantengano invariata la capacità di decidere chi può parlare.
Gustavo Zagrebelsky teorizza due egemonie culturali: una buona e gramsciana, che verrebbe «dal basso», e una cattiva, di destra, imposta dall’alto. Giorgio Parisi dà la colpa del niet a Joseph Ratzinger al rettore che rese pubblica la lettera dei docenti: la censura va praticata in silenzio. Il modo migliore per comprendere a fondo che cosa sia davvero il mondo della cosiddetta cultura italiana consiste nell’esaminare con attenzione le esternazioni di coloro che ne fanno parte e ne sono addirittura considerati autorevolissimi esponenti. A tale riguardo ci vengono in aiuto due nomi pesanti, due istituzioni: il sommo giurista Gustavo Zagrebelsky e il premio Nobel Giorgio Parisi. 🔗 Leggi su Laverita.info
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