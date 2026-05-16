Nominati i membri della commissione locale per il paesaggio | chi sono

La giunta comunale ha ufficialmente nominato i cinque componenti della commissione locale per il paesaggio, scelta che ha seguito un procedimento di selezione tra 19 candidature arrivate da professionisti di diverse categorie. La graduatoria finale è stata stilata tenendo conto delle qualifiche professionali, suddividendo i nominativi tra architetti, ingegneri e geometri. La commissione si occuperà di analizzare e valutare le pratiche che riguardano interventi sul territorio legati alla tutela e al miglioramento del paesaggio locale.

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