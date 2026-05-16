No Niall Horan non andrà al matrimonio di Harry Styles e Zoë Kravitz
Niall Horan ha risposto a una domanda sul matrimonio tra Harry Styles e Zoë Kravitz durante una trasmissione radiofonica in Nuova Zelanda. In quell’occasione, ha menzionato di essere ansioso di partecipare ai matrimoni di alcuni amici, ma non ha confermato la sua presenza alle nozze tra i due artisti. La discussione è nata da un’intervista in cui Horan ha parlato di eventi simili e dei rapporti con i suoi amici nel settore dello spettacolo.
Durante la sua partecipazione al programma radiofonico neozelandese The Edge NZ, Niall Horan è stato interrogato riguardo alle nozze tra Harry Styles e Zoë Kravitz, dopo aver accennato casualmente al fatto che non vedeva l’ora di partecipare ai matrimoni di alcuni amici. «Ho un paio di matrimoni a cui andrò prossimamente. A tutti piacciono i matrimoni. Un paio di miei amici si sposeranno, quindi sarà molto divertente», ha raccontato il cantautore irlandese. Niall Horan non sarà presente al matrimonio di Harry Styles, ma supporta la sua musica. Niall Horan e Harry Styles all’epoca degli One Direction I conduttori Ollie Miles e Lucy Maynard lo hanno incalzato, chiedendogli la data precisa degli eventi e se uno di questi coinvolgesse «persone con cui lavorava in passato», alludendo al suo ex compagno degli One Direction. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Niall Horan WON'T Go to Harry Styles and Zoë Kravitzs Wedding
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Harry Styles e Zoe Kravitz verso il matrimonio?
Zoë Kravitz e quell’anello al dito che sa tanto di matrimonio con Harry StylesEra iniziato come un flirt, ma la storia d’amore tra Harry Styles e Zoë Kravitz sembra essersi trasformata in qualcosa di molto più serio, tanto da...
Niall Horan non andrà al matrimonio di Harry Styles e Zoe Kravitz Va bene, no, no, no. Non ci vado se è questo che mi stai chiedendo, ha dichiarato il cantante al programma The Edge Breakfast. Ormai continuano tutti a dare per certe le nozze per Harry e Zo facebook
Niall Horan e Harry Styles non sono 'più vicini' e non hanno 'niente in comune' reddit
Niall Horan - Results on X | Live Posts & Updates x.com
Il tempo passa così in fretta e non sono riuscito a dirti addio. Sono passato dallo shock alla tristezza, poi alla rabbia: Niall Horan e il lutto per Liam PayneNiall Horan ha annunciato che il suo quarto album in studio, Dinner Party, uscirà il 5 giugno in tutto il mondo. L’artista ha dichiarato: Dinner Party è un ringraziamento al passato e un saluto al ... ilfattoquotidiano.it
Niall Horan: Non sto lavorando da solistaNiall Horan da quando è in pausa con gli One Direction si è concentrato su uno dei suoi hobby preferiti, il golf, ma subito hanno cominciato a circolare voci su un suo possibile progetto da solista, ... 105.net