Niall Horan ha risposto a una domanda sul matrimonio tra Harry Styles e Zoë Kravitz durante una trasmissione radiofonica in Nuova Zelanda. In quell’occasione, ha menzionato di essere ansioso di partecipare ai matrimoni di alcuni amici, ma non ha confermato la sua presenza alle nozze tra i due artisti. La discussione è nata da un’intervista in cui Horan ha parlato di eventi simili e dei rapporti con i suoi amici nel settore dello spettacolo.

Durante la sua partecipazione al programma radiofonico neozelandese The Edge NZ, Niall Horan è stato interrogato riguardo alle nozze tra Harry Styles e Zoë Kravitz, dopo aver accennato casualmente al fatto che non vedeva l’ora di partecipare ai matrimoni di alcuni amici. «Ho un paio di matrimoni a cui andrò prossimamente. A tutti piacciono i matrimoni. Un paio di miei amici si sposeranno, quindi sarà molto divertente», ha raccontato il cantautore irlandese. Niall Horan non sarà presente al matrimonio di Harry Styles, ma supporta la sua musica. Niall Horan e Harry Styles all’epoca degli One Direction I conduttori Ollie Miles e Lucy Maynard lo hanno incalzato, chiedendogli la data precisa degli eventi e se uno di questi coinvolgesse «persone con cui lavorava in passato», alludendo al suo ex compagno degli One Direction. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - No, Niall Horan non andrà al matrimonio di Harry Styles e Zoë Kravitz

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Niall Horan WON'T Go to Harry Styles and Zoë Kravitzs Wedding

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Harry Styles e Zoe Kravitz verso il matrimonio?

Zoë Kravitz e quell’anello al dito che sa tanto di matrimonio con Harry StylesEra iniziato come un flirt, ma la storia d’amore tra Harry Styles e Zoë Kravitz sembra essersi trasformata in qualcosa di molto più serio, tanto da...

Niall Horan e Harry Styles non sono 'più vicini' e non hanno 'niente in comune' reddit

Niall Horan - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Il tempo passa così in fretta e non sono riuscito a dirti addio. Sono passato dallo shock alla tristezza, poi alla rabbia: Niall Horan e il lutto per Liam PayneNiall Horan ha annunciato che il suo quarto album in studio, Dinner Party, uscirà il 5 giugno in tutto il mondo. L’artista ha dichiarato: Dinner Party è un ringraziamento al passato e un saluto al ... ilfattoquotidiano.it

Niall Horan: Non sto lavorando da solistaNiall Horan da quando è in pausa con gli One Direction si è concentrato su uno dei suoi hobby preferiti, il golf, ma subito hanno cominciato a circolare voci su un suo possibile progetto da solista, ... 105.net