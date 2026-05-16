Nizza-Metz domenica 17 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati Gli Aiglons devono vincere per sperare di evitare i playout

Da infobetting.com 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 17 maggio 2026 alle 21:00 si disputa la partita tra Nizza e Metz. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, mentre le quote e i pronostici sono disponibili per gli appassionati. La squadra di casa, dopo la sconfitta contro Auxerre, si trova in una situazione difficile e ha bisogno di vincere per allontanarsi dalla zona playoff. La sfida rappresenta un’occasione importante per il Nizza, che potrebbe comunque essere costretta a disputare i playout anche in caso di successo.

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Il KO di Auxerre ha messo il Nizza di Puel sull’orlo del baratro e ad un passo dai playout, e potrebbe non bastare una vittoria oggi contro il Metz per evitare i playout. Gli Aiglons rischiano di fare la fine del Reims dello scorso anno, finalista di coppa e anche costretto a disputare i playout con conseguenze disastrose in entrambe le situazioni. Una. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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