Domenica 17 maggio 2026 alle 21:00 si disputa la partita tra Nizza e Metz. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, mentre le quote e i pronostici sono disponibili per gli appassionati. La squadra di casa, dopo la sconfitta contro Auxerre, si trova in una situazione difficile e ha bisogno di vincere per allontanarsi dalla zona playoff. La sfida rappresenta un’occasione importante per il Nizza, che potrebbe comunque essere costretta a disputare i playout anche in caso di successo.

Il KO di Auxerre ha messo il Nizza di Puel sull’orlo del baratro e ad un passo dai playout, e potrebbe non bastare una vittoria oggi contro il Metz per evitare i playout. Gli Aiglons rischiano di fare la fine del Reims dello scorso anno, finalista di coppa e anche costretto a disputare i playout con conseguenze disastrose in entrambe le situazioni. Una. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Nizza-Metz (domenica 17 maggio 2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. Gli Aiglons devono vincere per sperare di evitare i playout

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