Nicolò Bulega fa sua la Superpole a Most davanti a Montella Sette italiani in top-10!

Da oasport.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al termine della sessione di Superpole del quinto round del Campionato Mondiale Superbike 2026, la griglia di partenza di Gara 1 si è definita sul circuito di Most, in Repubblica Ceca. Nicolò Bulega si è aggiudicato la prima posizione, davanti a Montella. Durante le qualifiche, sette piloti italiani sono riusciti a entrare nella top-10, consolidando la presenza di rappresentanti italiani tra i protagonisti della sessione di qualifica. La gara è programmata per oggi alle 14.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Calato il sipario sulla Superpole del quinto appuntamento del Mondiale Superbike 2026. Sul tracciato di Most, in Cechia, è andato in scena il time attack che ha definito la griglia di partenza di Gara 1, in programma oggi alle ore 14.00. Grande attenzione era rivolta al dominatore della stagione, Nicolò Bulega, chiamato a confermare il proprio strapotere anche sul giro secco. L’alfiere Ducati era a caccia della quinta pole position consecutiva stagionale, che gli avrebbe permesso di salire a quota 14 partenze al palo in carriera nella massima categoria delle derivate di serie. Obiettivo centrato con autorevolezza: archiviata la caduta nelle prove libere di ieri, Bulega è tornato a dominare la scena fermando il cronometro sull’ 1’29”616. 🔗 Leggi su Oasport.it

nicol242 bulega fa sua la superpole a most davanti a montella sette italiani in top 10
© Oasport.it - Nicolò Bulega fa sua la Superpole a Most davanti a Montella. Sette italiani in top-10!
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

WorldSBK PHILLIP ISLAND - Superpole Race - NARRAÇÃO PTBR

Video WorldSBK PHILLIP ISLAND - Superpole Race - NARRAÇÃO PTBR

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Superbike, Nicolò Bulega fa sua la Superpole a Portimao! Dominio della Ducati in Portogallo

Nicolò Bulega fa sua la Superpole ad Assen: prosegue il dominio, 4° PetrucciCalato il sipario sulla Superpole del terzo appuntamento del Mondiale 2026 di Superbike.

nicolò bulega nicolò bulega fa suaNicolò Bulega fa sua la Superpole a Most davanti a Montella. Sette italiani in top-10!Calato il sipario sulla Superpole del quinto appuntamento del Mondiale Superbike 2026. Sul tracciato di Most, in Cechia, è andato in scena il time attack ... oasport.it

nicolò bulega nicolò bulega fa suaSuperbike, Bulega detta subito legge nelle FP1 a Most. Bene MontellaNon cambia il copione nella Superbike. Nicolò Bulega parte con il piede giusto anche in quel di Most, località che sta ospitando questo fine settimana il ... oasport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web