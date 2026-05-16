Nicolò Bulega fa sua la Superpole a Most davanti a Montella Sette italiani in top-10!
Al termine della sessione di Superpole del quinto round del Campionato Mondiale Superbike 2026, la griglia di partenza di Gara 1 si è definita sul circuito di Most, in Repubblica Ceca. Nicolò Bulega si è aggiudicato la prima posizione, davanti a Montella. Durante le qualifiche, sette piloti italiani sono riusciti a entrare nella top-10, consolidando la presenza di rappresentanti italiani tra i protagonisti della sessione di qualifica. La gara è programmata per oggi alle 14.
Calato il sipario sulla Superpole del quinto appuntamento del Mondiale Superbike 2026. Sul tracciato di Most, in Cechia, è andato in scena il time attack che ha definito la griglia di partenza di Gara 1, in programma oggi alle ore 14.00. Grande attenzione era rivolta al dominatore della stagione, Nicolò Bulega, chiamato a confermare il proprio strapotere anche sul giro secco. L’alfiere Ducati era a caccia della quinta pole position consecutiva stagionale, che gli avrebbe permesso di salire a quota 14 partenze al palo in carriera nella massima categoria delle derivate di serie. Obiettivo centrato con autorevolezza: archiviata la caduta nelle prove libere di ieri, Bulega è tornato a dominare la scena fermando il cronometro sull’ 1’29”616. 🔗 Leggi su Oasport.it
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