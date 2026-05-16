Nicolò Bulega fa sua la Superpole a Most davanti a Montella Sette italiani in top-10!

Al termine della sessione di Superpole del quinto round del Campionato Mondiale Superbike 2026, la griglia di partenza di Gara 1 si è definita sul circuito di Most, in Repubblica Ceca. Nicolò Bulega si è aggiudicato la prima posizione, davanti a Montella. Durante le qualifiche, sette piloti italiani sono riusciti a entrare nella top-10, consolidando la presenza di rappresentanti italiani tra i protagonisti della sessione di qualifica. La gara è programmata per oggi alle 14.

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