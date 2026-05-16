Nevica sui monti della Ciociaria piste imbiancate a metà maggio
Questa mattina i monti del nord Ciociaria si sono risvegliati con un manto di neve che ricopre le piste e i paesaggi circostanti, un episodio insolito considerando il periodo dell’anno. La neve, caduta durante la notte, ha creato un paesaggio imbiancato e suggestivo, attirando l’attenzione di residenti e visitatori. La presenza di neve a metà maggio rappresenta un episodio raro per questa zona, solitamente più calda in questa stagione. Le temperature si sono mantenute abbastanza basse da favorire questa nevicata.
Un risveglio decisamente fuori stagione quello vissuto questa mattina sui monti del nord ciociaria, dove la neve è tornata a imbiancare piste e panorami regalando uno spettacolo tanto insolito quanto affascinante. A sorprendere residenti, escursionisti e frequentatori del Rifugio Viperella è. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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