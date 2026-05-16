Nevica sui monti della Ciociaria piste imbiancate a metà maggio

Da frosinonetoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina i monti del nord Ciociaria si sono risvegliati con un manto di neve che ricopre le piste e i paesaggi circostanti, un episodio insolito considerando il periodo dell’anno. La neve, caduta durante la notte, ha creato un paesaggio imbiancato e suggestivo, attirando l’attenzione di residenti e visitatori. La presenza di neve a metà maggio rappresenta un episodio raro per questa zona, solitamente più calda in questa stagione. Le temperature si sono mantenute abbastanza basse da favorire questa nevicata.

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Un risveglio decisamente fuori stagione quello vissuto questa mattina sui monti del nord ciociaria, dove la neve è tornata a imbiancare piste e panorami regalando uno spettacolo tanto insolito quanto affascinante. A sorprendere residenti, escursionisti e frequentatori del Rifugio Viperella è. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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