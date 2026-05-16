Nerissima Serpe tra Vasco e nuovo album | Mi respingevano in discoteca oggi lavoro per fare la storia del rap

Nerissima Serpe, nome d'arte di Matteo Di Falco, ha pubblicato il suo terzo album solista "Nerissima". Tra Vasco Rossi e la voglia di fare la storia del rap, il rapper racconta di quando era difficile anche entrare in discoteca. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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NERISSIMA SERPE: il vero problema del nuovo album.

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