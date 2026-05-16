Neonata muore a Lampedusa il dettaglio che scuote il Mediterraneo oggi intero

Da abruzzo24ore.tv 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una neonata è deceduta sull’isola di Lampedusa dopo essere stata soccorsa durante una notte in cui 55 migranti sono stati recuperati nel Mediterraneo. La piccola è morta a causa di ipotermia, secondo quanto si è appreso. È stata avviata un’inchiesta per accertare le cause del decesso. La giovane madre e la sorellina sono state assistite con supporto psicologico nell’hotspot dell’isola. La notizia ha suscitato attenzione e scalpore a livello nazionale.

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Agrigento - La piccola, arrivata con 55 migranti soccorsi nella notte, è deceduta per ipotermia. Aperta un’inchiesta, assistenza psicologica alla giovane madre e alla sorellina nell’hotspot dell’isola. Una neonata di poche settimane è morta a Lampedusa poco dopo lo sbarco, durante il trasferimento verso il Poliambulatorio dell’isola. La piccola viaggiava con la madre, una giovane donna di 20 anni originaria della Costa d’Avorio, a bordo di un barchino di metallo soccorso nella notte dalla motovedetta V1307 della Guardia di finanza. L’arrivo al molo Favarolo è avvenuto intorno alle 4.30. Sul natante si trovavano 55 persone provenienti da Camerun, Costa d’Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

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