Neonata muore a Lampedusa il dettaglio che scuote il Mediterraneo oggi intero

Una neonata è deceduta sull’isola di Lampedusa dopo essere stata soccorsa durante una notte in cui 55 migranti sono stati recuperati nel Mediterraneo. La piccola è morta a causa di ipotermia, secondo quanto si è appreso. È stata avviata un’inchiesta per accertare le cause del decesso. La giovane madre e la sorellina sono state assistite con supporto psicologico nell’hotspot dell’isola. La notizia ha suscitato attenzione e scalpore a livello nazionale.

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Agrigento - La piccola, arrivata con 55 migranti soccorsi nella notte, è deceduta per ipotermia. Aperta un’inchiesta, assistenza psicologica alla giovane madre e alla sorellina nell’hotspot dell’isola. Una neonata di poche settimane è morta a Lampedusa poco dopo lo sbarco, durante il trasferimento verso il Poliambulatorio dell’isola. La piccola viaggiava con la madre, una giovane donna di 20 anni originaria della Costa d’Avorio, a bordo di un barchino di metallo soccorso nella notte dalla motovedetta V1307 della Guardia di finanza. L’arrivo al molo Favarolo è avvenuto intorno alle 4.30. Sul natante si trovavano 55 persone provenienti da Camerun, Costa d’Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Neonata muore a Lampedusa, il dettaglio che scuote il Mediterraneo oggi intero ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Tragedia a Lampedusa, neonata muore dopo lo sbarco: fatale l’ipotermiaABBONATI A DAYITALIANEWS Dramma al molo Favarolo durante le operazioni di soccorso Una tragedia si è consumata nelle prime ore del mattino a... Tragedia a Lampedusa: neonata muore dopo lo sbarco, aperta un’inchiestaABBONATI A DAYITALIANEWS La piccola è deceduta durante il trasferimento al Poliambulatorio Una neonata ha perso la vita poco dopo essere arrivata a... il dramma Migranti, neonata morta per ipotermia a Lampedusa dopo lo sbarco. Una bambina che muore di freddo alle porte dell'Occidente cristiano deve pesare sulla coscienza dei governi che incitano l'odio verso chi migra alla ricerca di un mondo che sia pi x.com Migranti: neonata morta per ipotermia a Lampedusa dopo lo sbarco reddit Migranti, neonata muore per ipotermia dopo lo sbarco a Lampedusa. Save the Children: politicheRoma, 16 mag. (askanews) – Una neonata di circa un mese è morta per ipotermia poco dopo essere sbarcata a Lampedusa con la mamma, la sorellina e altre 52 persone, provenienti dall’Africa sub-sahariana ... askanews.it Tragedia a Lampedusa, neonata muore dopo lo sbarcoPALERMO Un’altra tragedia dell’immigrazione a Lampedusa, dove una neonata è morta per ipotermia subito dopo essere sbarcata. La bimba era stata soccorsa con altre 55 persone da una motovedetta della g ... corrieredellacalabria.it