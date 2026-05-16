Neonata morta per ipotermia a Lampedusa dopo lo sbarco in 55 soccorsi dalle motovedette della Finanza

Una neonata è deceduta a Lampedusa dopo essere stata trovata in stato di ipotermia, a seguito di uno sbarco. La bambina, accompagnata dalla madre, è stata portata al Poliambulatorio dell’isola dai soccorritori, ma non è riuscita a sopravvivere. Sul posto sono intervenute motovedette della Guardia di Finanza, che hanno soccorso un totale di 55 persone coinvolte nell’evento. La situazione si è verificata nelle ore successive allo sbarco di un gruppo di migranti.

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Una neonata è morta per ipotermia a Lampedusa poco dopo lo sbarco di 55 migranti. La piccola è deceduta durante il trasferimento al poliambulatorio dove la stavano portando insieme alla madre. Le sue condizioni erano critiche e non ce l’ha fatta. Neonata morta per ipotermia Nelle prime ore del 16 maggio la motovedetta V1307 della guardia di finanza ha soccorso 55 migranti, poi sbarcati alle 4.30 su molo Favarolo. Si tratta di persone originarie di Camerun, Costa d’Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone, tra loro anche sette donne e sei minori. Alcuni superstiti del naufragio, poi sbarcati a Lampedusa con la madre e la neonata Nel gruppo c’era anche una neonata risultata da subito in condizioni critiche. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Neonata morta per ipotermia a Lampedusa dopo lo sbarco, in 55 soccorsi dalle motovedette della Finanza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Una neonata è morta per ipotermia a Lampedusa dopo lo sbarco Sullo stesso argomento Lampedusa, neonata morta di ipotermia dopo lo sbarcoUna neonata ha perso la vita subito dopo lo sbarco a Lampedusa e durante il trasferimento verso il Poliambulatorio. Leggi anche: Lampedusa, neonata morta per ipotermia dopo lo sbarco sull’isola il dramma Migranti, neonata morta per ipotermia a Lampedusa dopo lo sbarco. Una bambina che muore di freddo alle porte dell'Occidente cristiano deve pesare sulla coscienza dei governi che incitano l'odio verso chi migra alla ricerca di un mondo che sia pi x.com Migranti: neonata morta per ipotermia a Lampedusa dopo lo sbarco reddit Lampedusa, neonata morta per ipotermia dopo lo sbarcoUna neonata di poche settimane è morta per ipotermia dopo lo sbarco a Lampedusa. La Procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta ... ilfattoquotidiano.it Neonata morta per ipotermia a Lampedusa. Ennesimo tragico sbarco di migranti sull’isolaLa piccola si trovava su un barcone approdato al molo Favarolo con a bordo 55 persone di sette donne e sei minori ... quotidiano.net