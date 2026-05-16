Nella parrocchia nasce il Muro della gentilezza | Condividiamo indumenti e accessori con chi è in difficoltà

Nella parrocchia di San Paolo Apostolo a Ravenna è stato inaugurato il “Muro della gentilezza”, un progetto volto a sostenere persone in difficoltà attraverso la condivisione di indumenti e accessori. L’idea prevede l’allestimento di un’area pubblica in cui i cittadini possono lasciare e prendere capi di abbigliamento senza scambio di denaro. L’iniziativa si rivolge a tutta la comunità locale e mira a offrire un aiuto concreto a chi necessita di vestiti e accessori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui