Nella parrocchia nasce il Muro della gentilezza | Condividiamo indumenti e accessori con chi è in difficoltà
Nella parrocchia di San Paolo Apostolo a Ravenna è stato inaugurato il “Muro della gentilezza”, un progetto volto a sostenere persone in difficoltà attraverso la condivisione di indumenti e accessori. L’idea prevede l’allestimento di un’area pubblica in cui i cittadini possono lasciare e prendere capi di abbigliamento senza scambio di denaro. L’iniziativa si rivolge a tutta la comunità locale e mira a offrire un aiuto concreto a chi necessita di vestiti e accessori.
Un gesto semplice, concreto e aperto a tutta la città. La parrocchia di San Paolo Apostolo a Ravenna inaugura il nuovo “Muro della gentilezza”, un’iniziativa solidale pensata per aiutare chi è in difficoltà attraverso la condivisione di indumenti e accessori.Il progetto nasce con un messaggio. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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