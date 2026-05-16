NEC-Go Ahead Eagles domenica 17 maggio 2026 ore 14 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici I padroni di casa vogliono almeno il quarto posto
Domenica 17 maggio 2026 alle 14:30 si sfidano NEC e Go Ahead Eagles, con le formazioni ufficiali già annunciate e le quote di mercato che indicano favoriti i padroni di casa. La squadra locale punta almeno al quarto posto in classifica, mentre l’altra formazione cerca di consolidare la propria posizione. La partita si presenta come un’occasione importante per entrambe, specialmente dopo la recente sconfitta nella finale di Coppa d’Olanda, che ha lasciato qualche rammarico tra i tifosi.
Sembrava tutto perfetto per il NEC ma la netta sconfitta patita nella finale di Coppa d”Olanda, per 5-1 contro l’AZ, deve aver avuto un effetto molto negativo sulla squadra che poi ha conquistato solo due punti nelle ultime tre giornate, perdendo il controllo sulla conquista del terzo posto in classifica, che vale i preliminari di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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Preview: NEC vs Go Ahead Eagles - prediction, team news, lineupsSports Mole previews Sunday's Eredivisie clash between NEC and Go Ahead Eagles, including predictions, team news and possible lineups. sportsmole.co.uk