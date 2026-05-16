NEC-Go Ahead Eagles domenica 17 maggio 2026 ore 14 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici I padroni di casa vogliono almeno il quarto posto

Domenica 17 maggio 2026 alle 14:30 si sfidano NEC e Go Ahead Eagles, con le formazioni ufficiali già annunciate e le quote di mercato che indicano favoriti i padroni di casa. La squadra locale punta almeno al quarto posto in classifica, mentre l’altra formazione cerca di consolidare la propria posizione. La partita si presenta come un’occasione importante per entrambe, specialmente dopo la recente sconfitta nella finale di Coppa d’Olanda, che ha lasciato qualche rammarico tra i tifosi.

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