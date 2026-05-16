NEC-Go Ahead Eagles domenica 17 maggio 2026 ore 14 | 30 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 17 maggio 2026 alle 14:30 si affrontano NEC e Go Ahead Eagles in una sfida valida per una competizione nazionale. La squadra di casa aveva mostrato un buon percorso fino alla finale, ma ha subito una sconfitta netta in quella che si sarebbe dovuta rivelare un’opportunità importante. Le formazioni sono state annunciate, e si attende di scoprire le quote e i pronostici che circolano in vista dell’incontro. La partita si svolgerà sul campo del NEC, che spera di risalire dopo l’esito della finale precedente.

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Sembrava tutto perfetto per il NEC ma la netta sconfitta patita nella finale di Coppa d”Olanda, per 5-1 contro l’AZ, deve aver avuto un effetto molto negativo sulla squadra che poi ha conquistato solo due punti nelle ultime tre giornate, perdendo il controllo sulla conquista del terzo posto in classifica, che vale i preliminari di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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