NBA i risultati della notte | gli Spurs eliminano Minnesota Detroit a gara 7

Da sportface.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte dei playoff NBA, gli Spurs hanno battuto Minnesota e si sono qualificati per la fase successiva, mentre la squadra di Detroit ha ottenuto la vittoria in gara 7 dopo aver sfidato un avversario. Due partite che hanno portato a conclusioni diverse: una eliminazione diretta e una serie ancora aperta. L’evento ha coinvolto le squadre in dispute molto accese e ha prodotto risultati importanti per il proseguimento dei rispettivi playoff.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La notte NBA ha regalato altre due sfide spettacolari ai playoff: avanti gli Spurs, fuori Minnesota. Occhio, però, anche a Detroit Notte di playoff NBA ancora una volta ricca di verdetti ed emozioni. Da una parte i San Antonio Spurs staccano il biglietto per la finale di Western Conference, dall’altra i Detroit Pistons riaprono tutto costringendo Cleveland a gara-7. I texani chiudono i conti con i Minnesota Timberwolves travolgendoli 139-109 in gara 6. Si è capito fin dai primi scampoli di gara che non ci sarebbe stata possibilità di fronte a degli Spurs così determinati e con un team di grande talento: 61-74 all’intervallo, poi il 23-36 del terzo quarto che chiude definitivamente le speranze dei Wolves. 🔗 Leggi su Sportface.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

CRAZY FINAL MINUTE to San Antonio Spurs vs Minnesota Timberwolves Game 1

Video CRAZY FINAL MINUTE to San Antonio Spurs vs Minnesota Timberwolves Game 1

Sullo stesso argomento

NBA 2026, i risultati della notte (6 Maggio): OKC e Detroit si prendono gara-1 con Lakers e ClevelandLe due teste di serie numero uno non sbagliano nella loro prima partita delle semifinali di Conference.

NBA 2026, i risultati della notte (1 Maggio): Philadelphia si guadagna gara-7. New York travolge Atlanta, Minnesota elimina DenverCi sarà sicuramente una gara-7 nel primo turno dei Playoff NBA 2026 ed è quella che si sono guadagnati i Philadelphia 76ers, vincendo in casa 106-93...

spurs nba i risultati dellaNBA, i risultati della notte (16 maggio): Spurs in finale di Western Conference, i Pistons forzano gara-7Una serie finisce, l'altra no. Se da una parte i San Antonio Spurs raggiungono gli Oklahoma City Thunder nella finale di Western Conference, dall'altra ... oasport.it

spurs nba i risultati dellaNBA, i risultati della notte: gli Spurs eliminano Minnesota, Detroit a gara 7La notte NBA ha regalato altre due sfide spettacolari ai playoff: avanti gli Spurs, fuori Minnesota. Occhio, però, anche a Detroit ... sportface.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web