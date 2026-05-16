NBA i risultati della notte | gli Spurs eliminano Minnesota Detroit a gara 7
Nella notte dei playoff NBA, gli Spurs hanno battuto Minnesota e si sono qualificati per la fase successiva, mentre la squadra di Detroit ha ottenuto la vittoria in gara 7 dopo aver sfidato un avversario. Due partite che hanno portato a conclusioni diverse: una eliminazione diretta e una serie ancora aperta. L’evento ha coinvolto le squadre in dispute molto accese e ha prodotto risultati importanti per il proseguimento dei rispettivi playoff.
La notte NBA ha regalato altre due sfide spettacolari ai playoff: avanti gli Spurs, fuori Minnesota. Occhio, però, anche a Detroit Notte di playoff NBA ancora una volta ricca di verdetti ed emozioni. Da una parte i San Antonio Spurs staccano il biglietto per la finale di Western Conference, dall’altra i Detroit Pistons riaprono tutto costringendo Cleveland a gara-7. I texani chiudono i conti con i Minnesota Timberwolves travolgendoli 139-109 in gara 6. Si è capito fin dai primi scampoli di gara che non ci sarebbe stata possibilità di fronte a degli Spurs così determinati e con un team di grande talento: 61-74 all’intervallo, poi il 23-36 del terzo quarto che chiude definitivamente le speranze dei Wolves. 🔗 Leggi su Sportface.it
CRAZY FINAL MINUTE to San Antonio Spurs vs Minnesota Timberwolves Game 1
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