NBA i risultati della notte | gli Spurs eliminano Minnesota Detroit a gara 7

Nella notte dei playoff NBA, gli Spurs hanno battuto Minnesota e si sono qualificati per la fase successiva, mentre la squadra di Detroit ha ottenuto la vittoria in gara 7 dopo aver sfidato un avversario. Due partite che hanno portato a conclusioni diverse: una eliminazione diretta e una serie ancora aperta. L’evento ha coinvolto le squadre in dispute molto accese e ha prodotto risultati importanti per il proseguimento dei rispettivi playoff.

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