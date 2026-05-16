nba gli spurs travolgono i timberwolves e volano in finale ad ovest

I San Antonio Spurs hanno conquistato l'accesso alla finale della Western Conference battendo i Minnesota Timberwolves con il punteggio di 139-109, chiudendo la serie sul 4-2. La partita si è svolta a San Antonio e ha visto i padroni di casa dominare dall'inizio alla fine, con una vittoria netta e senza troppi problemi. Ora i Spurs affronteranno gli Oklahoma City Thunder, campioni in carica, nella serie finale della conference.

San Antonio (Stati Uniti), 16 maggio 2026 - Missione compiuta per i San Antonio Spurs che raggiungono gli Oklahoma City Thunder campioni NBA in carica in finale di Western Conference, dopo aver battuto con un travolgente 139-109 i Minnesota Timberwolves e aver chiuso la serie sul 4-2. L’affermazione dei texani in gara 6 è stata perentoria nei numeri e nella sostanza: gli Spurs hanno infatti squadernato una grande prestazione sia in attacco (56% dal campo e 47% da tre) che in difesa (Timberwolves tenuti al 38% dal campo) e hanno portato ben sei uomini in doppia cifra. In una serata in cui Wembanyama è stato parzialmente limitato dopo i fuochi... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Game 1: San Antonio Spurs vs. Minnesota Timberwolves | NBA Playoffs Mini | Extended Highlights

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