Nazionale ecco i 3 talenti principali da trasferire dall’Under 21

La Nazionale italiana si sta preparando alle partite amichevoli di giugno, concentrandosi sui giovani talenti provenienti dall’Under 21. Sono tre i giocatori che potrebbero essere chiamati in prima squadra per queste occasioni, in un momento in cui la società valuta le possibili alternative per rinforzare il reparto offensivo e difensivo. La convocazione di questi giovani rappresenta un passo importante per il loro inserimento nel contesto maggiore della nazionale.

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