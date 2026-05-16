Nazionale ecco i 3 talenti principali da trasferire dall’Under 21
La Nazionale italiana si sta preparando alle partite amichevoli di giugno, concentrandosi sui giovani talenti provenienti dall’Under 21. Sono tre i giocatori che potrebbero essere chiamati in prima squadra per queste occasioni, in un momento in cui la società valuta le possibili alternative per rinforzare il reparto offensivo e difensivo. La convocazione di questi giovani rappresenta un passo importante per il loro inserimento nel contesto maggiore della nazionale.
Calciomercato Juve, quanti profili seguiti dai bianconeri per la prossima estate! Da Scalvini a Kayode, passando per Atubolu Dzeko a tutto campo: «L’Inter ha fatto una grande stagione. Alajbegovic alla Roma? Deve andare dove gioca» Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo». E spunta un retroscena.sul sigaro! Olanda, che tegola per De Ligt! Intervento alla schiena e salta il Mondiale: il suo messaggio social Francia, ufficiale la lista dei convocati per il Mondiale: quattro gli “italiani” scelti da Deschamps! Ma quante esclusioni eccellenti. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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