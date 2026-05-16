Nazionale ecco i 3 talenti principali da trasferire dall’Under 21

Da calcionews24.com 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Nazionale italiana si sta preparando alle partite amichevoli di giugno, concentrandosi sui giovani talenti provenienti dall’Under 21. Sono tre i giocatori che potrebbero essere chiamati in prima squadra per queste occasioni, in un momento in cui la società valuta le possibili alternative per rinforzare il reparto offensivo e difensivo. La convocazione di questi giovani rappresenta un passo importante per il loro inserimento nel contesto maggiore della nazionale.

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