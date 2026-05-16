Naturalmente Rosa 2026 | il Cerasuolo d’Abruzzo Doc protagonista al Bosco di Don Venanzio
Il prossimo 23 maggio si terrà la quarta edizione di “Naturalmente Rosa”, un evento organizzato dall’Ais Abruzzo. La manifestazione si svolgerà al Bosco di Don Venanzio e si concentra sulla promozione del Cerasuolo d’Abruzzo Doc. Questa iniziativa mira a mettere in luce le diverse sfumature di questo vino e a valorizzare le sue caratteristiche territoriali. L’appuntamento è rivolto agli appassionati e agli operatori del settore, offrendo l’opportunità di conoscere e degustare varie espressioni del Cerasuolo.
Torna sabato 23 maggio la quarta edizione di “Naturalmente Rosa”, l’evento firmato Ais Abruzzo dedicato alla valorizzazione del Cerasuolo d’Abruzzo Doc e delle sue molteplici espressioni territoriali.La manifestazione si svolgerà nella suggestiva cornice della riserva naturale regionale Bosco di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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Felici di essere partner di ! Un evento che valorizza il Cerasuolo d’Abruzzo e le eccellenze del nostro territorio. Ci vediamo il 23 maggio al Bosco di Don Venanzio! #NaturalmenteRosa2026 #Cia #Abruzzo #Cerasuolo facebook
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