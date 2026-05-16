Naturalmente Rosa 2026 | il Cerasuolo d’Abruzzo Doc protagonista al Bosco di Don Venanzio

Il prossimo 23 maggio si terrà la quarta edizione di “Naturalmente Rosa”, un evento organizzato dall’Ais Abruzzo. La manifestazione si svolgerà al Bosco di Don Venanzio e si concentra sulla promozione del Cerasuolo d’Abruzzo Doc. Questa iniziativa mira a mettere in luce le diverse sfumature di questo vino e a valorizzare le sue caratteristiche territoriali. L’appuntamento è rivolto agli appassionati e agli operatori del settore, offrendo l’opportunità di conoscere e degustare varie espressioni del Cerasuolo.

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