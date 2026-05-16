Nata una nuova associazione sportiva dilettantistica Atletico Forlì per il calcio inclusivo

È stata costituita una nuova associazione sportiva dilettantistica dedicata al calcio inclusivo, denominata ASD Atletico Forlì. La società si propone di promuovere attività calcistiche rivolte a persone di diverse fasce di età e capacità, con un focus particolare sull’inclusione. La nascita di questa realtà si inserisce nel quadro delle iniziative sportive locali, offrendo opportunità di partecipazione e sport a un pubblico variegato. La nuova associazione intende sviluppare programmi e eventi dedicati a favorire la partecipazione di tutti nel mondo del calcio.

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Il panorama calcistico cittadino si arricchisce di una nuova realtà: l’ Asd Atletico Forlì. Nata da un’idea di Luigi Petriccione, presidente del neocostituito sodalizio nonché già alla guida de La Rosa dei Venti, associazione particolarmente sensibile alle tematiche della disabilità e dell’ inclusione, l’Associazione sportiva dilettantistica Atletico Forlì si prefigge di promuovere e sviluppare l’attività agonistica, l’educazione sportiva per giovani e adulti e la valorizzazione del fair play e dei valori etici dello sport. Tra i punti qualificanti del progetto spicca la volontà di rendere il calcio fruibile anche ai bambini con disabilità, abbattendo gli steccati fisici e sociali per favorire l’ integrazione, il supporto e la possibilità di crescita attraverso il gioco di squadra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nata una nuova associazione sportiva dilettantistica. Atletico Forlì per il calcio inclusivo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video AssoStory - 4^ Puntata – U.S. Pedaso Campofilone Sullo stesso argomento Una nuova passione per il calcio inclusivo: nasce l'associazione sportiva dilettantistica Atletico ForlìDurante la presentazione del Festival “Fuori dal Fuorigioco” al parco Foro Boario, organizzato dalla Rosa dei venti in collaborazione con diversi... Solidarietà, il cuore dei club del Forlì Calcio a sostegno dell'associazione "Libroaperto"Accolti nella struttura dalle responsabili Yanica Ravaioli, Sara Montalti, Federica Santucci e dalla zia Maria e omaggiate per l'occasione della... Nata una nuova associazione sportiva dilettantistica. Atletico Forlì per il calcio inclusivoIl panorama calcistico cittadino si arricchisce di una nuova realtà: l’Asd Atletico Forlì. Nata da un’idea di Luigi Petriccione, ... sport.quotidiano.net Una nuova passione per il calcio inclusivo: nasce l'associazione sportiva dilettantistica Atletico ForlìA guidare il progetto è Luigi Petriccione, presidente dell'Atletico Forlì e già alla guida dell'associazione La Rosa dei Venti, che porta con sé una profonda sensibilità verso le tematiche della disab ... forlitoday.it