Nascondeva hashish e una fionda in auto fermato un ragazzo all' Ipercity
Durante un controllo presso il centro commerciale “Ipercity” di Albignasego, una pattuglia della polizia locale ha fermato un giovane a bordo della propria auto. Nel veicolo sono stati trovati e sequestrati hashish e una fionda professionale, entrambi nascosti all’interno dell’automobile. A seguito di questa scoperta, il ragazzo è stato denunciato e segnalato alla Prefettura, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti o sulle circostanze del controllo.
Nascondeva hashish e una fionda professionale all'interno dell'auto. Per questo, un giovane è stato denunciato e segnalato alla Prefettura dopo un controllo della polizia locale al centro commerciale “Ipercity” di Albignasego. L'episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 15 maggio. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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