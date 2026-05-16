Nascondeva hashish e una fionda in auto fermato un ragazzo all' Ipercity

Durante un controllo presso il centro commerciale “Ipercity” di Albignasego, una pattuglia della polizia locale ha fermato un giovane a bordo della propria auto. Nel veicolo sono stati trovati e sequestrati hashish e una fionda professionale, entrambi nascosti all’interno dell’automobile. A seguito di questa scoperta, il ragazzo è stato denunciato e segnalato alla Prefettura, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti o sulle circostanze del controllo.

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