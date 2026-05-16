Nasce a Quindici un laboratorio per la prevenzione delle frane

A Quindici è stato avviato un nuovo laboratorio dedicato alla prevenzione delle frane. L'iniziativa nasce dall’accordo tra il comune e l’autorità di bacino dell’Appennino meridionale, che si sono impegnati a collaborare per condividere tecniche e strumenti utili a ridurre i rischi legati a frane e alluvioni. La creazione di questa struttura si inserisce in un progetto più ampio di coordinamento tra enti locali e regionali per la gestione delle emergenze ambientali.

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