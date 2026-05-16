Nasce a Quindici un laboratorio per la prevenzione delle frane
A Quindici è stato avviato un nuovo laboratorio dedicato alla prevenzione delle frane. L'iniziativa nasce dall’accordo tra il comune e l’autorità di bacino dell’Appennino meridionale, che si sono impegnati a collaborare per condividere tecniche e strumenti utili a ridurre i rischi legati a frane e alluvioni. La creazione di questa struttura si inserisce in un progetto più ampio di coordinamento tra enti locali e regionali per la gestione delle emergenze ambientali.
Diventa realtà l’intesa istituzionale tra il comune di Quindici e l'autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale volta alla collaborazione per il rafforzamento della cultura della prevenzione di frane e alluvioni.Nell’ambito dell’intesa istituzionale tra i due enti, formalizzata il. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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Settore Adulti Azione Cattolica Italiana. . WIS?AWA SZYMBORSKA nasce nel 1923 a Kornik in Polonia. Respira per quindici anni, nella nuova repubblica polacca, un’aria di libertà e d’indipendenza. L’esperienza intima più dolorosa fu la precoce morte nel 19 facebook