A Reggio Emilia, Planet Manga ha avviato la pubblicazione di tutta la saga di Naruto, creata da Masashi Kishimoto, in una versione a colori. La collezione comprende 72 volumi, distribuiti con un ritmo di uscita regolare. Per il lancio, è stato proposto un bundle speciale che include i primi numeri della serie. La nuova edizione si inserisce nel catalogo delle fumetterie locali, offrendo ai lettori una versione rivista e più vivace della storia del ninja.

Reggio Emilia - Planet Manga porta in fumetteria l’intera saga di Masashi Kishimoto in versione colorata, con 72. Torino - La nuova collana annuale Bonelli debutta con I due sceriffi, storia inedita firmata Ruju e. Torino - Dal 14 al 18 maggio, Torino ospita le principali novità a fumetti: manga, graphic novel, Disney,. Planet Manga porta in fumetteria l’intera saga di Masashi Kishimoto in versione colorata, con 72 volumi, uscita serrata e bundle di lancio speciale iniziale. Naruto si prepara a tornare sugli scaffali italiani con una veste pensata per parlare sia ai lettori storici sia ai nuovi collezionisti. Planet Manga ha infatti annunciato Naruto Color New Edition, una nuova pubblicazione interamente a colori dedicata al celebre manga di Masashi Kishimoto. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Naruto torna a colori: la nuova edizione che cambia tutta la collezione

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