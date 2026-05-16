Napoli via alla lista dei nomi per il vice-Hojlund

Il Napoli sta preparando la squadra in vista del mercato estivo e sta valutando diversi profili per rinforzare l’attacco. Secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport”, il club azzurro ha nel mirino il giocatore dell’Udinese, David, e sta anche monitorando da vicino Andrea Pinamonti. La società sta analizzando le opzioni disponibili per trovare un sostituto di Hojlund, la cui eventuale partenza potrebbe portare a nuovi acquisti nel reparto offensivo.

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In vista del mercato estivo, il Napoli sta facendo le sue valutazioni sul fronte offensivo. Secondo “La Gazzetta dello Sport”, il club azzurro, oltre che ad essere interessato a David dell’Udinese, starebbe seguendo attentamente anche Andrea Pinamonti. L’attaccante del Sassuolo in questa stagione ha fatto 8 gol in 33 presenze. Nella rosa, d’altro canto, rimane Giovane. Il brasiliano, arrivato a Gennaio, non è ancora pronto a ricoprire il ruolo di punta, così come necessario al team partenopeo. Sul fronte del centrocampo, il mirino di Giovanni Manna è caduto su Arthur Atta. Il calciatore dell’Udinese sembra destinato a ricoprire il ruolo di Anguissa. 🔗 Leggi su Dailynews24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ginevra con Amare di La Rappresentante Di Lista: superpass | The Voice Kids Italy Blind Auditions Sullo stesso argomento Napoli, chi sarà il vice Hojlund? I probabili nomi sulla listaIl Napoli mentre si prepara ad affrontare la fase decisiva della stagione, guarda già al prossimo anno. Pinamonti come vice Hojlund: il Napoli ci provaLa situazione nel reparto offensivo potrebbe cambiare nelle prossime settimane, soprattutto in caso di addio di Romelu Lukaku. Celiachia: può comparire a qualsiasi età e con sintomi diversi. Riconoscerla in tempo è fondamentale per avviare il giusto percorso di cura. Info e servizi: aslnapoli3sud.it/patologie/celi… #Celiachia #ASLNapoli3Sud #Prevenzione #Salute x.com