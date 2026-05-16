Napoli pistole in movida alla ricerca del rivale | un arresto

Nella zona tra piazza Bellini e via Costantinopoli a Napoli, un uomo armato è stato arrestato durante la movida, con l’accusa di aver agito con modalità riconducibili a un metodo mafioso. L’intervento delle forze dell’ordine è stato il risultato di un’indagine condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia. L’arresto si è verificato nel corso di un intervento mirato a contrastare episodi di violenza e intimidazioni nella zona frequentata da giovani e turisti.

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Napoli, uomo armato tra piazza Bellini e via Costantinopoli: arrestato con aggravante del metodo mafioso dopo indagine DDA. Napoli, arresto per armi e metodo mafioso. La Polizia di Stato, su delega della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, ha eseguito nei giorni scorsi un’ ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un soggetto gravemente indiziato di porto e detenzione di arma da fuoco, con l’aggravante del cosiddetto metodo mafioso. Secondo quanto emerso nelle indagini, l’uomo avrebbe agito in concorso con altri complici, già detenuti per gli stessi fatti. Armato tra i luoghi della movida. I fatti risalgono al giugno 2024, quando l’indagato, insieme ad altri soggetti, avrebbe portato e detenuto in luogo pubblico due pistole di grosse dimensioni, mostrando le armi tra la folla. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Napoli, pistole in movida alla ricerca del rivale: un arresto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Napoli, sparatoria tra scooter alla Sanità: due feriti, uno è grave Sullo stesso argomento Il Napoli sbarra la strada alla rivale di Serie A: l’affare così saltaGiovanni Manna sembra destinato a non trasferirsi alla Roma: i Friedkin hanno formulato un’offerta al direttore sportivo azzurro, ma secondo ‘Sky... Quindicenne ucciso a Napoli, condannato l’unico maggiorenne del gruppo rivaleTempo di lettura: 2 minuti Dopo essere evaso dal carcere di Airola, nel Beneventano, prese parte al conflitto a fuoco tra gruppi di giovanissimi... Napoli, si aggirava armato in piazza Bellini per vendicare l’amico ferito: arrestatoNapoli - Si sarebbe aggirato armato tra piazza Bellini e via Santa Maria di Costantinopoli, in una delle aree più frequentate della movida cittadina, alla ... cronachedellacampania.it Napoli, rapina nella movida: turiste minacciate con una pistola in bagnoDoveva essere una serata di svago nel centro storico di Napoli, ma per due giovani turiste si è trasformata in un incubo. Le ragazze, originarie della Lombardia, sono state avvicinate nel bagno di ... magazinepragma.com