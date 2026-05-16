Napoli nasce A speranza de creature | un asilo nido per i bambini sotto i 5 anni

Da tgcom24.mediaset.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nella notte illuminata di Napoli brilla il cuore di Don Luigi Merola, che ha chiamato a raccolta istituzioni e imprenditori, con una cena benefica, per proseguire la sua missione di vita: togliere il maggior numero di piccoli scugnizzi alla malavita e allargare così la grande famiglia della fondazione "A voce de creature". L'asilo sorgerà alle spalle della fondazione, nel quartiere dell'Arenaccia. Una villa confiscata a un boss della camorra, che possedeva anche una tigre. Ed è proprio lì che, da vent'anni, Don Luigi Merola ha salvato oltre mille bambini. Un risultato eccezionale, riconosciuti dalle istituzioni.... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

napoli nasce a speranza de creature un asilo nido per i bambini sotto i 5 anni
© Tgcom24.mediaset.it - Napoli, nasce "A speranza de creature": un asilo nido per i bambini sotto i 5 anni
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Asilo nido irregolare, 7.500 euro di multa e attività sospesa. All'interno c'erano 17 bambini tra zero e 5 anni

Ampliato l'asilo nido Farfabruco: potrà ospitare 60 bambiniSi è svolto sabato 14 marzo il taglio del nastro all'asilo d'infanzia Farfabruco.

napoli nasce a speranzaA Fuorigrotta nasce la ‘Pizza della Speranza’: solidarietà a tavola per la Tin del Policlinico Federico IILa pizzeria Palato di Fuorigrotta lancia un’iniziativa di beneficenza a favore della Terapia Intensiva Neonatale del Policlinico Federico II, donando l’intero ricavato della nuova pizza solidale all’a ... cronachedellacampania.it

Papa Leone XIV a Napoli: per il card. Battaglia è un viaggio che dà speranzaNelle settimane scorse è stata presentata la visita apostolica che papa Leone XIV compirà venerdì 8 maggio all’arcidiocesi e alla città di Napoli con lo slogan ‘Camminava con loro’, versetto tratto da ... korazym.org

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web