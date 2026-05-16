Nella notte illuminata di Napoli brilla il cuore di Don Luigi Merola, che ha chiamato a raccolta istituzioni e imprenditori, con una cena benefica, per proseguire la sua missione di vita: togliere il maggior numero di piccoli scugnizzi alla malavita e allargare così la grande famiglia della fondazione "A voce de creature". L'asilo sorgerà alle spalle della fondazione, nel quartiere dell'Arenaccia. Una villa confiscata a un boss della camorra, che possedeva anche una tigre. Ed è proprio lì che, da vent'anni, Don Luigi Merola ha salvato oltre mille bambini. Un risultato eccezionale, riconosciuti dalle istituzioni.... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Napoli, nasce "A speranza de creature": un asilo nido per i bambini sotto i 5 anni

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