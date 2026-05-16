Napoli mille in piazza contro la povertà educativa e le politiche repressive

A Napoli, circa mille persone si sono radunate in piazza per protestare contro la povertà educativa e le misure considerate repressive adottate dalle autorità. Durante la manifestazione, è stato letto un messaggio che sottolinea come un ragazzo che cade rappresenti il fallimento di tutta la comunità, evidenziando la responsabilità collettiva nel sostenerli e aiutarli a rialzarsi. La protesta ha coinvolto giovani, genitori e insegnanti, che hanno espresso il loro dissenso attraverso discorsi e cartelli.

Un ragazzo che cade rappresenta il fallimento di un’intera comunità, che ha il dovere di piegarsi per rimetterlo in piedi. È questo il fulcro morale intorno a cui è ruotato il grande corteo che ha attraversato Napoli, unendo in un’unica voce circa mille persone decise a chiedere interventi strutturali contro l’abbandono scolastico, la povertà educativa e il malessere dei ragazzi. La manifestazione, partita da piazza Garibaldi e diretta al Duomo, si è mossa dietro lo striscione “Liberiamo Napoli dalle violenze. Stop the war”, colorandosi con i vessilli di Libera, dell’Anpi, della pace e dei sindacati Cgil e Uil. L’arcivescovo Mimmo Battaglia,... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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