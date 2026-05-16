Napoli in marcia il 16 maggio | uniti contro la povertà educativa per un futuro migliore

Il prossimo 16 maggio, Napoli si prepara a una marcia organizzata per sensibilizzare sulla povertà educativa nella città. La manifestazione coinvolge diverse associazioni e cittadini, puntando a richiamare l’attenzione sulle difficoltà che affrontano i giovani in ambito scolastico. Durante l’evento, sono stati annunciati interventi di figure pubbliche e rappresentanti di enti che si occupano di istruzione e giustizia sociale. Tra i temi discussi, la relazione tra criminalità organizzata e condizioni di disagio sociale.

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Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Sabato 16 maggio 2026, Napoli sarà teatro di una marcia popolare dedicata all’educazione, promossa dall’Associazione Libera in collaborazione con la Chiesa di Napoli. Sotto la guida dell’Arcivescovo Don Mimmo Battaglia, l’evento avrà inizio da Piazza Garibaldi e terminerà in Piazza Dante, dove si svolgerà un’assemblea pubblica. Questo raduno si prefigge l’obiettivo di affrontare in modo deciso la povertà educativa, la dispersione scolastica e il disagio giovanile. Particolarmente significativa è la presenza di diversi rappresentanti del mondo dello spettacolo che hanno accolto l’invito a partecipare, tra cui noti autori e personalità come Maurizio De Giovanni, Peppe Lanzetta, Viola Ardone e Valeria Perrella. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Napoli in marcia il 16 maggio: uniti contro la povertà educativa per un futuro migliore. ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Taranto: 50 ore per docenti contro la povertà educativaTaranto ha appena chiuso un percorso formativo di 50 ore dedicato alla didattica inclusiva. Oltre 800mila euro contro la povertà educativa: parte il progetto dell’Ambito Sociale VasteseOltre 800 mila euro per contrastare la povertà educativa e investire sul futuro di bambini e ragazzi del territorio. Liberiamo Napoli dalle violenze, domani la marcia in città. Il corteo partirà alle 10:30 da piazza Garibaldi e arriverà in piazza Dante ed è promosso da Chiesa di Napoli e Libera con altre duecento realtà @TgrRai rainews.it/tgr/campania/v…. x.com Violenza a Napoli, la città si ribella e si rimette in cammino: Un patto per la legalitàSocietà civile, istituzioni, Chiesa, terzo settore. Le adesioni crescono ora dopo ora. La marcia popolare per l’educazione che oggi invaderà pacificamente il ... ilmattino.it Educazione: Napoli, il 16 la marcia popolare. Card. Battaglia, la camorra si nutre del vuoto di futuro, per questo si combatte nei luoghi di crescitaOltre 150 associazioni aderenti, artisti, scrittori, rappresentanti della società civile firmatari dell’appello, che porta come prima adesione quella dell’arcivescovo metropolita di Napoli Mimmo Batta ... agensir.it