Napoli Capitale Sport 2026 | al via Sport in Tour
Il 16 maggio 2026, dalla Rotonda Diaz a Napoli, è iniziato “Città Parthenope Sport in Tour”, un evento multidisciplinare che fa parte di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026. Si tratta di un’iniziativa itinerante che coinvolge diverse discipline sportive, con l’obiettivo di promuovere lo sport in città e coinvolgere la comunità locale. La manifestazione è stata ufficialmente avviata e proseguirà in diverse tappe durante il periodo dell’evento.
NAPOLI, 16 MAGGIO 2026 – È partito dalla Rotonda Diaz “Città Parthenope Sport in Tour”, il grande evento multidisciplinare itinerante inserito nel programma di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026. L’iniziativa, organizzata dall’ASD Kemy, attraverserà tutte le dieci Municipalità del Comune di Napoli con villaggi sportivi diffusi dedicati alla promozione dell’attività fisica, dell’inclusione sociale e della prevenzione. Alla giornata inaugurale hanno partecipato, tra gli altri, l’assessora allo Sport e alle Pari Opportunità del Comune di Napoli Emanuela Ferrante, il referente Giovani e Sport della Città Metropolitana Sergio Colella, il presidente nazionale USSI Gianfranco Coppola, il conduttore radiofonico Gianni Simioli e il consigliere comunale Fulvio Fucito. 🔗 Leggi su Primacampania.it
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