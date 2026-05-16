Napoli Capitale Sport 2026 | al via Sport in Tour

Il 16 maggio 2026, dalla Rotonda Diaz a Napoli, è iniziato “Città Parthenope Sport in Tour”, un evento multidisciplinare che fa parte di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026. Si tratta di un’iniziativa itinerante che coinvolge diverse discipline sportive, con l’obiettivo di promuovere lo sport in città e coinvolgere la comunità locale. La manifestazione è stata ufficialmente avviata e proseguirà in diverse tappe durante il periodo dell’evento.

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