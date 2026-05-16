Napoli avanti con Antonio Conte | ma ADL all’incontro chiederà spiegazioni su tre acquisti

Nelle prossime ore, l’allenatore del Napoli incontrerà il presidente del club per discutere del suo ruolo e delle prossime mosse. Sul tavolo ci saranno tre acquisti recenti, che l’amministratore delegato desidera chiarire. La riunione si svolgerà in un momento di tensione tra le parti, dopo alcune decisioni prese durante il mercato estivo. Non sono stati annunciati dettagli specifici sull’ordine del giorno, ma si attende una discussione diretta tra le due figure.

De Laurentiis, però, vuole chiarezza totale prima di andare avanti. Il presidente azzurro sarebbe rimasto infastidito da alcune situazioni emerse negli ultimi mesi, comprese le voci sulle tensioni interne allo spogliatoio e certi malumori filtrati all’esterno. Per questo motivo, durante l’incontro chiederà spiegazioni dirette all’allenatore, con l’obiettivo di capire se esistano ancora le condizioni per costruire un progetto forte e duraturo. Mediaset, inoltre, riporta: “Del resto gli argomenti non mancano e riguardano soprattutto tre dei sette acquisti della scorsa estate, sui nove complessivi (De Bruyne e Marianucci erano stati scelti dal club, indicati e approvati dal tecnico): Beukema pagato 31 milioni, Lang 25 milioni e Lucca 35 milioni. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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