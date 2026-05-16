Napoli al completo domani a Pisa Conte ritrova anche Neres

Da anteprima24.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli si prepara a scendere in campo domani contro il Pisa, con tutta la rosa a disposizione, fatta eccezione per Lukaku, che ha lasciato temporaneamente il gruppo per far ritorno in Belgio con un permesso. La formazione partenopea ha svolto l’allenamento finale in vista della trasferta, e tra i convocati c’è anche Neres, che si è unito alla squadra dopo il recupero dall’infortunio. La partita si svolgerà in un clima di attesa, con la squadra pronta a scendere in campo con tutte le energie disponibili.

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Tempo di lettura: 2 minuti Se non fosse per l’assenza di Lukaku, tornato in Belgio col permesso della società per prepararsi alla spedizione per il Mondiale e dunque non per problemi fisici, per la prima volta dall’inizio della stagione, quando mancano dieci giorni alla conclusione del campionato, Conte avrebbe a disposizione l’intera rosa. A Pisa, dove domani alle 12 il Napoli cercherà di chiudere definitivamente il discorso Champions, sarà presente infatti anche David Neres, l’ultimo tra gli infortunati storici a tornare nell’elenco dei disponibili. A proposito di rientri non è da escludere che Conte decidera di mandare in campo dal 1? Vergara al fianco di De Bruyne, a ridosso di Hojlund. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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