Napoli al completo domani a Pisa Conte ritrova anche Neres

Il Napoli si prepara a scendere in campo domani contro il Pisa, con tutta la rosa a disposizione, fatta eccezione per Lukaku, che ha lasciato temporaneamente il gruppo per far ritorno in Belgio con un permesso. La formazione partenopea ha svolto l’allenamento finale in vista della trasferta, e tra i convocati c’è anche Neres, che si è unito alla squadra dopo il recupero dall’infortunio. La partita si svolgerà in un clima di attesa, con la squadra pronta a scendere in campo con tutte le energie disponibili.

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