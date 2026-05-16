Il prossimo 17 ottobre, presso il Teatro Palapartenope di Napoli, si svolgerà il concerto intitolato “Gigi Soriani and Friends”. L’evento inizierà alle 20 e vedrà la partecipazione di vari artisti, tra cui alcuni provenienti dalla provincia di Caserta. La produzione è curata da Radio Marte e l’appuntamento prevede una serata dedicata alla musica dal vivo, con esibizioni di diversi musicisti invitati a esprimersi sul palco.

“Sarà il modo migliore – spiega Gigi Soriani – per festeggiare i miei trent'anni di carriera. Mi piacerebbe avere al mio fianco tutti gli artisti con cui ho collaborato e molti di essi ci saranno per far rivivere live i remix e i mashup che ho realizzato. Non mancheranno le sorprese con alcune produzioni inedite. Quello che è certo è che sarà una grande festa!”. Al grande evento di Gigi Soriani sarà protagonista anche il territorio della provincia di Caserta: parteciperanno, tra i tanti ospiti, artisti casertani che verranno svelati nei prossimi mesi. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Napoli, a ottobre il grande concerto “Gigi Soriani and Friends” prodotto da Radio Marte: ci saranno anche artisti casertani

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