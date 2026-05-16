Un uomo di 33 anni è stato condannato a sei anni di reclusione per aver messo a segno rapine lampo sulla Circumvallazione, coinvolgendo anche alcuni complici. Le indagini hanno chiarito come riuscissero a colpire le auto in transito senza essere individuati, ma i dettagli specifici sulle tecniche utilizzate non sono stati divulgati. Restano da chiarire le identità e il ruolo degli altri soggetti che avrebbero assistito il trentatreenne nelle azioni criminali.

? Punti chiave Come facevano a colpire le auto nel traffico senza farsi vedere?. Chi sono i complici che hanno aiutato il trentatreenne nelle rapine?. Perché il condannato è considerato un esponente del clan Mallardo?. Quanto potere esercitava il criminale sulla zona costiera di Giugliano?.? In Breve Pena ridotta da 7,5 a 6 anni e 4 mesi dai legali Dello Iacono e Poziello.. Complice di 31 anni già in affidamento in prova fermato con Ronga un anno fa.. Indagini collegano il trentatreenne alla gestione criminale del clan Mallardo a Giugliano.. Cinque rapine lampo commesse con armi e targhe false lungo la Circumvallazione Esterna.. La Corte di Appello di Napoli ha condannato Ronga Gennaro, un trentatreenne nato nel 1993, a sei anni e quattro mesi di reclusione per una serie di rapine aggravate, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli, 6 anni per il 33enne delle rapine lampo alla Circumvallazione

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