Nantes-Tolosa domenica 17 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati

Da infobetting.com 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 17 maggio 2026 alle ore 21:00 si disputa l'ultima partita della stagione di Ligue 1 tra Nantes e Tolosa. La gara è valida per il turno conclusivo del campionato e si gioca senza implicazioni di classifica, dal momento che Nantes è già retrocesso. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, e si conoscono anche le quote e i pronostici relativi all'incontro. Sono stati convocati i giocatori disponibili per entrambe le squadre, in attesa del calcio d'inizio.

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Ultimo turno di Ligue1 ed è solo buona per le statistiche la gara che vede il Tolosa di Martinez affrontare il già retrocesso Nantes.  I canarini hanno salutato la massima serie dopo 13 stagioni consecutive perdendo l’anticipo contro il Lens, con l’Auxerre che vincendo lo scontro diretto contro il Nizza ha addirittura allungato a +8 in classifica. Una stagione sfortunata ma che viene da. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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