Nantes-Tolosa domenica 17 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati

Domenica 17 maggio 2026 alle ore 21:00 si disputa l'ultima partita della stagione di Ligue 1 tra Nantes e Tolosa. La gara è valida per il turno conclusivo del campionato e si gioca senza implicazioni di classifica, dal momento che Nantes è già retrocesso. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, e si conoscono anche le quote e i pronostici relativi all'incontro. Sono stati convocati i giocatori disponibili per entrambe le squadre, in attesa del calcio d'inizio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui