Nantes-Tolosa domenica 17 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 17 maggio 2026 alle ore 21:00 si disputerà l’ultimo turno di Ligue 1, con la partita tra Nantes e Tolosa. La squadra di Martinez si prepara ad affrontare il Nantes, che ha già concluso la stagione con la retrocessione ufficiale. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono state pubblicate, mentre i pronostici sono oggetto di discussione tra gli appassionati. La gara rappresenta un’ultima occasione di confronto tra due squadre con obiettivi diversi e situazioni opposte in classifica.

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Ultimo turno di Ligue1 ed è solo buona per le statistiche la gara che vede il Tolosa di Martinez affrontare il già retrocesso Nantes.  I canarini hanno salutato la massima serie dopo 13 stagioni consecutive perdendo l’anticipo contro il Lens, con l’Auxerre che vincendo lo scontro diretto contro il Nizza ha addirittura allungato a +8 in classifica. Una stagione sfortunata ma che viene da. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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