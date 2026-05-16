Nantes-Tolosa domenica 17 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici
Domenica 17 maggio 2026 alle ore 21:00 si disputerà l’ultimo turno di Ligue 1, con la partita tra Nantes e Tolosa. La squadra di Martinez si prepara ad affrontare il Nantes, che ha già concluso la stagione con la retrocessione ufficiale. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono state pubblicate, mentre i pronostici sono oggetto di discussione tra gli appassionati. La gara rappresenta un’ultima occasione di confronto tra due squadre con obiettivi diversi e situazioni opposte in classifica.
Ultimo turno di Ligue1 ed è solo buona per le statistiche la gara che vede il Tolosa di Martinez affrontare il già retrocesso Nantes. I canarini hanno salutato la massima serie dopo 13 stagioni consecutive perdendo l’anticipo contro il Lens, con l’Auxerre che vincendo lo scontro diretto contro il Nizza ha addirittura allungato a +8 in classifica. Una stagione sfortunata ma che viene da. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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