Musica l’orchestra di Spoleto conquista Roma con un 93 100

Da ameve.eu 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’orchestra composta da studenti di Spoleto ha ottenuto 93 punti su 100 in una competizione a Roma, superando musicisti più giovani fino a 26 anni. La giuria ha valutato diversi brani, scegliendo quelli che hanno contribuito al punteggio alto. Le esecuzioni sono state giudicate in base a diversi parametri tecnici e interpretativi, portando l’ensemble a distinguersi tra le altre formazioni partecipanti. La performance ha attirato l’attenzione di pubblico e critica presenti alla manifestazione.

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? Domande chiave Come hanno fatto gli studenti a battere musicisti fino a 26 anni? Quali brani hanno convinto la giuria a dare 93 punti? Chi sono i docenti che hanno guidato l'orchestra verso il podio? In che modo questo premio cambierà il futuro musicale della scuola??? In Breve Punteggio di 93100 ottenuto da studenti delle classi seconde e terde Pianciani-Manzoni. Repertorio eseguito include brani Lupin III, Snap e L'amour toujours. Docenti Andrea Bartoccioli, Marica Di Cesare, Laur . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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