Musica l’orchestra di Spoleto conquista Roma con un 93 100

Un’orchestra composta da studenti di Spoleto ha ottenuto 93 punti su 100 in una competizione a Roma, superando musicisti più giovani fino a 26 anni. La giuria ha valutato diversi brani, scegliendo quelli che hanno contribuito al punteggio alto. Le esecuzioni sono state giudicate in base a diversi parametri tecnici e interpretativi, portando l’ensemble a distinguersi tra le altre formazioni partecipanti. La performance ha attirato l’attenzione di pubblico e critica presenti alla manifestazione.

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