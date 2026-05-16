? Domande chiave Come può un centro commerciale diventare un palcoscenico per la cultura?. Cosa accade quando la fotografia e la scrittura diventano un unico messaggio?. Perché la luce della Murgia riesce a trasformare un paesaggio aspro?. Come può la narrazione proteggere la memoria storica di un territorio?.? In Breve Annachiara Molinari e Maurizio Camerini presentano l'opera presso il centro Mongolfiera di Venusio.. Molinari ha pubblicato opere come Non Sono Mai Nato Non Sono Mai Morto nel 2019.. Camerini ha curato testi come Pedagogie Africane nel 2006 e MaterAfrica nel 2016.. L'evento integra la rassegna Primavera Letteraria con la promozione di prodotti gastronomici locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Murgia a cancelli: il dialogo tra foto e parole a Venusio

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