Murelli Lega | A Tuttofood l’agroalimentare piacentino da difendere e valorizzare

Da ilpiacenza.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l’edizione di Tuttofood, un rappresentante della Lega ha sottolineato come il settore agroalimentare di Piacenza costituisca uno dei pilastri dell’economia locale. Ha evidenziato che si tratta di un patrimonio caratterizzato da qualità, tradizione, lavoro e innovazione, e ha rimarcato l’importanza di tutelarlo e farlo crescere, in particolare sui mercati internazionali, dove le eccellenze del territorio possono ampliare la loro presenza.

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«L’agroalimentare piacentino è uno dei punti di forza della nostra economia. Un patrimonio di qualità, tradizione, lavoro e innovazione che va difeso e accompagnato nella crescita, soprattutto sui mercati internazionali, dove le nostre eccellenze possono e devono essere sempre più protagoniste». 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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