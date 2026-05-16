Murelli Lega | A Tuttofood l’agroalimentare piacentino da difendere e valorizzare

Durante l’edizione di Tuttofood, un rappresentante della Lega ha sottolineato come il settore agroalimentare di Piacenza costituisca uno dei pilastri dell’economia locale. Ha evidenziato che si tratta di un patrimonio caratterizzato da qualità, tradizione, lavoro e innovazione, e ha rimarcato l’importanza di tutelarlo e farlo crescere, in particolare sui mercati internazionali, dove le eccellenze del territorio possono ampliare la loro presenza.

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