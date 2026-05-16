Mugello Sabatucci trionfa per 73 millesimi | è la sua prima vittoria

In una gara nel Mugello, il pilota ha ottenuto la sua prima vittoria con un margine di soli 73 millesimi. Partito dalla sesta posizione, è riuscito a risalire fino al primo posto durante la corsa. La competizione ha visto tutte le moto equipaggiate con le stesse Panigale V2 S, ma il risultato finale ha premiato soltanto il pilota, senza influenze tecniche. La vittoria rappresenta un risultato importante per il pilota, che ha saputo sfruttare al meglio le proprie capacità in pista.

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? Domande chiave Come ha fatto Sabatucci a risalire dalla sesta posizione al traguardo?. Perché la parità meccanica delle Panigale V2 S premia solo il pilota?. Quali difficoltà personali hanno spinto il pilota a cambiare categoria?. Come cambierà la classifica dopo i prossimi tre appuntamenti in Romagna?.? In Breve Sabatucci raggiunge 47 punti totali restando secondo in classifica generale.. Emanuele Vocino conclude la gara al secondo posto con 73 millesimi di distacco.. Il pilota ha abbandonato la SuperSport 3000 per il trofeo Ducati V2 Future Champ.. Prossime sfide fissate a Misano e Cremona per concludere la stagione sportiva.. Kevin Sabatucci conquista la prima vittoria stagionale al circuito del Mugello superando Emanuele Vocino con un margine di soli 73 millesimi dopo essere partito dalla sesta posizione in griglia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mugello, Sabatucci trionfa per 73 millesimi: è la sua prima vittoria ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento F2 a Miami, Mini trionfa nel caos sotto la pioggia: è la sua prima vittoria? Cosa scoprirai Come ha fatto Mini a sfruttare l'errore dei protetti Ferrari? Perché la strategia di Bennett con le slick è fallita così presto? Chi... Russall trionfa a Shanghai: 674 millesimi su LeclercGeorge Russell ha conquistato la vittoria nella Sprint Race del Gran Premio della Cina svoltasi a Shanghai, distaccandosi dai rivali con un margine... Sabatucci: I miei esordi con Bezzecchi? Eravamo un gruppo di pazzi scalmanatiAffrontavamo i weekend con spensieratezza: facevamo le gare con gli scooter nelle stradine intorno al Mugello. Fossilizzarmi sulla SSP300 mi ha segato le gambe, ma il successo nella V2 per me rappres ... gpone.com