Movida a Milano in arrivo nuovi divieti | da Brera a Gae Aulenti ecco la mappa
A Milano si stanno preparando nuove restrizioni per la vita notturna. Il Comune ha avviato le procedure per adottare due ordinanze che entreranno in vigore da giugno a inizio novembre, coinvolgendo zone come Brera e Gae Aulenti. Le misure sono state annunciate per regolare le attività durante i mesi più caldi, in un periodo che si estende fino all’autunno. Le decisioni riguardano specifiche aree della città e saranno in vigore per tutta la stagione estiva.
Nuova stretta sulla movida a Milano. Il comune ha avviato l'iter per introdurre due ordinanze sindacali che regoleranno le notti estive dall'inizio di giugno a inizio novembre. Il provvedimento interessa undici zone della città e l'area Lazzaretto-Melzo, con l'obiettivo di bilanciare il diritto. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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