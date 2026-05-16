MotoGP Pedro Acosta | Stiamo lavorando bene spero di poter fare due belle gare
Durante le qualifiche del quinto appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP a Barcellona, Pedro Acosta ha conquistato la pole position, sorprendente rispetto alle aspettative. Il pilota ha dichiarato di lavorare bene e di sperare di poter disputare due gare di qualità. La sessione si è conclusa con Acosta davanti a tutti, in una competizione caratterizzata da alti livelli di concentrazione e ritmo tra i partecipanti. La gara si terrà questo fine settimana, con il pilota che punta a mantenere la forma.
Un sorprendente Pedro Acosta ha ottenuto la pole position in occasione delle qualifiche valide per il GP di Catalogna, quinto appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP in fase di svolgimento questo weekend a Barcellona. precisamente sul tracciato del Montmelò. Grande prestazione quello dell’iberico in forza alla KTM, capace di fermare il cronometro a 1.38.068, condividendo la prima fila con la Pertamina Enduro VR46 Racing Team di Franco Morbidelli, secondo a 0.233, e con la Gresini di Alex Marquez, terzo a 0.274. Una volta arrivato al parco chiuso, l’ex rookie ha commentato quanto fatto: “ E’ passato tempo dalla mia ultima pole, c’è da dire che l’ultima volta la gara non andò per niente bene, né la Sprint che quella lunga – ha detto Acosta – Adesso vedremo di fare meglio. 🔗 Leggi su Oasport.it
Pedro Acosta lamenta la falta de velocidad de KTM
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