MotoGP Pedro Acosta | Stiamo lavorando bene spero di poter fare due belle gare

Durante le qualifiche del quinto appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP a Barcellona, Pedro Acosta ha conquistato la pole position, sorprendente rispetto alle aspettative. Il pilota ha dichiarato di lavorare bene e di sperare di poter disputare due gare di qualità. La sessione si è conclusa con Acosta davanti a tutti, in una competizione caratterizzata da alti livelli di concentrazione e ritmo tra i partecipanti. La gara si terrà questo fine settimana, con il pilota che punta a mantenere la forma.

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