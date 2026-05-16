MotoGp oggi qualifiche e gara Sprint Gp Catalogna | orari e dove vederle in diretta gratis

Oggi, sabato 16 maggio, la MotoGp si prepara a tornare in pista per le qualifiche e la gara Sprint del Gran Premio della Catalogna, il sesto evento della stagione. Le qualifiche sono in programma nel pomeriggio, seguite dalla Sprint, che si svolgerà poco dopo. Gli appassionati potranno seguire gli appuntamenti in diretta senza costi aggiuntivi, grazie alla messa in onda gratuita prevista per questa giornata. La gara si svolgerà sulla pista di montagna, nota per le sue curve veloci e i tracciati tecnici.

Oggi, sabato 16, maggio la MotoGp torna in pista con le qualifiche e la Sprint del Gran Premio della Catalogna, il sesto appuntamento della stagione. Jorge Martin (Aprilia) ha messo a segno una doppietta nella gara precedente, il Gran Premio di Francia, vincendo sia la minigara del sabato che il. 🔗 Leggi su Today.it

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