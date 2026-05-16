Durante il fine settimana del Gran Premio di Catalogna, sesto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026, lo spagnolo Jorge Martin ha espresso rammarico per la sua performance nella Sprint Race. Dopo aver concluso le qualifiche con un buon passo, Martin ha subito un’altra caduta, la sua quarta nelle ultime due giornate, che ha compromesso la sua posizione in gara. In un'intervista, ha ammesso di essere stato troppo ottimista durante la corsa, riconoscendo di aver perso l’equilibrio in un momento chiave.

Prosegue il fine settimana horror di Jorge Martin. Lo spagnolo è rammaricato al termine della Sprint Race del Gran Premio di Catalogna, sesto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026, dopo l’ennesima caduta di questi due giorni. Sul tracciato del Montmelò il campione del mondo 2024 ha chiuso anzitempo la sua gara, cadendo in curva 10 nelle prime battute. Poco male, Marco Bezzecchi non è andato oltre la nona posizione, guadagnando un solo punto nel confronto diretto per il titolo. Alex Marquez ha centrato il successo con soli 41 millesimi di margine su Pedro Acosta, mentre sale sul gradino più basso del podio Fabio Di Giannantonio a 457. Quarta posizione per Raul Fernandez a 2. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, Jorge Martin: “La caduta? Sono stato troppo ottimista. Peccato perchè avevo un ottimo passo”

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JORGE MARTIN Martin NO SE SUBE A LA MOTO APRILIA a PUNTO de EXPLOTAR MOTOGP

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