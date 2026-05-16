MotoGP Catalogna 2026 Alex Marquez trionfa nella Sprint Race

Durante la Sprint Race del Gran Premio di Catalogna, il pilota su Ducati Gresini ha concluso in prima posizione, seguito da Pedro Acosta e Fabio Di Giannantonio. La gara si è svolta su un circuito noto per le sue curve veloci e le variazioni di livello. Nella competizione, i piloti hanno affrontato numerosi sorpassi e cambi di posizione, mantenendo alta la tensione fino all'ultimo giro. La classifica finale ha visto il pilota Ducati al vertice, davanti ai principali avversari.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Successo del pilota Ducati Gresini nella Sprint del GP di Catalogna davanti a Pedro Acosta e Fabio Di Giannantonio. Marco Bezzecchi resta leader del Mondiale dopo la caduta di Jorge Martin. È Álex Márquez il vincitore della Sprint Race del Gran Premio di Catalogna, sesto appuntamento del Mondiale MotoGP 2026. Sul circuito di Barcellona il pilota della Ducati Gresini ha conquistato il successo davanti al poleman Pedro Acosta e all’italiano Fabio Di Giannantonio. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video FP1 MotoGP Catalunya 2026: Alex Marquez Tercepat, Toprak Masih Adaptasi di Belakang Sullo stesso argomento MotoGp in Brasile, Marquez trionfa nella Sprint RaceAGI - Marc Marquez, in sella alla Ducati Lenovo, vince la Sprint Race del Gran Premio del Brasile, partita con un'ora e venti di ritardo a causa... MotoGp, Gp Catalogna 2026: Alex Marquez vince la sprint davanti ad Acosta e Di GiannantonioAlex Marquez vince la gara sprint del Gp della Catalogna 2026, sesta tappa del mondiale di MotoGp. GP di Catalogna 2026: Discussione dopo la gara sprint di MotoGP reddit MotoGP Catalogna 2026, Alex Marquez trionfa nella Sprint RaceSuccesso del pilota Ducati Gresini nella Sprint del GP di Catalogna davanti a Pedro Acosta e Fabio Di Giannantonio. Marco Bezzecchi resta leader del Mondiale do ... sportface.it Griglia di partenza MotoGP, GP Catalogna 2026: Bezzecchi e Martin chiamati alla rimonta, Morbidelli in prima fila!Oggi si sono disputate le qualifiche del GP di Catalogna 2026, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Barcellona. I piloti si sono ... oasport.it Scatta anche per la MotoGP il fine settimana catalano x.com