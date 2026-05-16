MotoGp a Barcellona Acosta in pole davanti a Morbidelli Lontani Bezzecchi e Bagnaia

A Barcellona si sono svolte le qualifiche della MotoGP con Pedro Acosta che ha conquistato la pole position, fermando il cronometro sull'1:38. Lo spagnolo, in sella a una KTM, ha ottenuto il miglior tempo, lasciando gli altri piloti più lontani. Tra questi, si trovano Franco Morbidelli, che si è classificato secondo, e gli italiani Bezzecchi e Bagnaia, che hanno concluso più indietro nella classifica delle qualifiche. La griglia di partenza è ormai definita in vista della gara di domani.

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(Adnkronos) – Pedro Acosta si prende la pole position a Barcellona. Oggi, sabato 16 maggio, lo spagnolo della Ktm ha fermato il cronometro sull'1:38.068 davanti all'azzurro Morbidelli, arrivato dal Q1, e Alex Marquez. In seconda fila Raul Fernandez, Zarco e Di Giannantonio. Soltanto nono Martin, dodicesimo Bezzecchi (scivolato a fine Q2). Bagnaia, fuori nel Q1, scatterà dalla tredicesima piazza. Alle 15, la gara sprint assegnerà i primi punti del weekend catalano. Ecco la griglia di partenza del Gp di Barcellona: 1. Pedro Acosta (KTM) 2. Franco Morbidelli (Ducati) 3. Alex Marquez (Ducati) 4. Raul Fernandez (Aprilia) 5. Johann Zarco (Honda) 6. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video MotoGP, GP Spagna: gli highlights della gara a Jerez Sullo stesso argomento MotoGp: Acosta in pole a Barcellona davanti a MorbidelliPedro Acosta (Ktm) ottiene la pole position a Barcellona e partirà davanti a tutti nella sprint di oggi pomeriggio e nel Gran Premio di domani. Pedro Acosta in pole position a Barcellona con la KTM. Stupisce Morbidelli, cade BezzecchiPedro Acosta si esalta in qualifica al Montmelò e conquista la pole position per il Gran Premio di Catalogna 2026, sesta tappa stagionale del... Pedro Acosta comanda le Prove a Barcellona 2026 in una sessione caldissima. Clamoroso al Montmeló: Jorge Martin e Pecco Bagnaia finiscono in Q1. #acosta #ktm #prequalifica #motogp x.com Risultati della pratica Moto 2 Barcellona reddit MotoGP | Gp Barcellona: Acosta in pole, riscatto Morbidelli, è secondoMotoGP Qualifiche GP Catalunya Barcellona - Pedro Acosta ha centrato la pole position del Gran Premio di Catalunya classe MotoGP, sesto appuntamento del Motomondiale 2026 in svolgimento al Montmelò di ... motograndprix.motorionline.com MotoGp, Acosta in pole a Barcellona. Mattinata da dimenticare per Bezzecchi e BagnaiaLe qualifiche del GP di Catalogna hanno emesso una prima sentenza decisamente non gradevole sia per 'Bez' sia per il tre volte iridato. sportal.it