Mother Mary è un film da cui lasciarsi risucchiare tra musica pop amore e fantasmi

“Mother Mary” è un film che mescola musica pop, amore e elementi soprannaturali, creando un’atmosfera coinvolgente. La didascalia afferma che non si tratta di una storia di fantasmi, ma il regista e sceneggiatore ha dichiarato che le storie d’amore sono sempre storie di fantasmi. La pellicola presenta personaggi e situazioni che sfiorano il soprannaturale, lasciando spazio a interpretazioni e atmosfere misteriose che permeano la narrazione. La narrazione si sviluppa con un tono che mescola realismo e elementi surreali.

La didascalia di “Mother Mary” reciterà pure che “questa non è una storia di fantasmi”, ma per David Lowery, che lo scrive e dirige, le storie d’amore sono sempre storie di fantasmi. Noi alla didascalia insomma non diamo retta, lui lo sa benissimo e ci ammicca sopra. Perché quella dei fantasmi è. 🔗 Leggi su Today.it

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