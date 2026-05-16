Morto sepolto in spiaggia a 17 anni il giudice archivia le indagini | il padre non ha responsabilità

Il giudice ha deciso di archiviare le indagini riguardanti la morte di un ragazzo di 17 anni sepolto sulla spiaggia di Montalto di Castro. Il procuratore ha escluso che ci siano responsabilità o negligenze da parte del padre, che era presente al momento. La vicenda, che ha suscitato attenzione, si è conclusa con questa decisione, senza ulteriori approfondimenti o accuse contro i familiari del giovane.

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